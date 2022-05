Ott Leplandiga duetti laulnud ehitusjuht: otsust saates osalemise kohta ma kindlasti ei kahetse

Laura Vals on 29-aastane Põlvast pärit neiu. Ülikooli ajal kolis ta Tartusse ning sinna sai ka jäädud. Viis aastat tagasi asus Laura EST Facade OÜ ridadesse tööle eelarvestajana. «Tänaseks on minu igapäeva tööks just ehitustööde juhtimine. Minu töö nõuab head organiseerimise ja suhtlemise oskust ning usun, et need isikuomadused on mul olemas.»