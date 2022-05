FOTOD ⟩ «Hoidkem emasid ja emadena teisi!» Vaata, kuidas tähistavad emadepäeva armastatud kuulsused

«Täna on emadepäev! Sel puhul tahan ma oma emast kirjutada ühe laulu read, mida lapsepõlvest mäletan,» kirjutab ühismeedias tšellist Silvia Ilves.

«Jah, ma ennast kangelasemaks nimetada ei saa, küll aga kindlasti oma ema, keda ma väga selles maailma kõige vastutusrikkamas rollis imetlen.»

«Ema, kuis sina mu emaks küll said? Ema, mu kallis, sind üksainus vaid! Ei suuda ma mõelda, kuis oleks küll siis, kui sina mu emaks ei olekski siin! Kuulata, emake, mets sulle leelotab. Päikene, kullatükk põski sul silitab! Kevadõhk õrnake naerab ja sosistab, olgu sul õnne ja rõõm koos minuga... »

Kaunite ridade kõrval jagab Silvia pilti, mis on jäädvustatud 1997. aastal. «Fotol minu emme oma kuue tütrega,» lisab naine.

Mari Ojasaar jagab ühismeedias ilusat kaadrit endast koos lastega. «Armastuse päev. Emaks olemine kõigele, mis teeb ja toob rõõmu. Laste ema, kanade ema, koera ema, taimede ema, raamatute ema.»

«Võtan seda päeva väga rahulikult, luban juhtuda. Lilli toovad lapsed mulle pea iga päev. Pildikesi joonistatakse südamega tihti. Kallistame teineteist igal vôimalusel. Koogi tegime koos lastega valmis. See päev on juba täiuslik. Nad on siin. Kõik mu lapsed. Olen nii tänulik selle rolli üle, mida naisena saan kanda. Kelle-mille ema sina oled veel, peale laste?» mõtiskleb Ojasaar.

Emadepäeva tähistab ka endine miss Kristiina Heinmets. «See esimene hetk kui laps minu rinnale asetatati ei unune kunagi. Õnnest valguvad pisarad põskedele ja käed suudavad veel silmi kinni hoidvat pisikest imet vaevalt hellalt kallistada, sest keha võbeleb kirjeldamatust valust. Ta avab silmad ja koos esimese südametuksega tuleb üle huulte tere. Teretulemast siia maailma ning see imestust täis pilk vastab vaikides … ema!» meenutab Heinmets.

«Minu ema on mu juur, mu sõber, mu inspiratsiooniallikas, on olnud ja on vahel ka praegugi mu mõttemaailma avardaja. Ta on olnud see, kes mind on õpetanud tingimusteta armastama.» Täpselt nii kirjeldab oma ema näitlejatar Klaudia Tiitsmaa.

Kõiki emasid tervitab tähtsa päeva puhul ka kulturist Ott Kiivikas! «Suured õnnesoovid kallid emad!»