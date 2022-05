FOTOD ⟩ «Oli hea küll, aga...» Restoranist saabunud pitsa pakkus tartlasele kõhutäie naeru

Twitteris ringlevad kurbnaljakad fotod pitsatellimusest, kus koju saabunud toit ei olnud just päris üks ühele fotol nähtuga. Toiduketi tootekvaliteedi juht tunnistas, et ka neile on üks kaebus laekunud, ent nad teevad omalt poolt kõik, et see jääks viimaseks.