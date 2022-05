USAs elav Grete Griffin sealsetest meeleavaldustest: miks mehed otsustavad naiste kehade üle?

Ameerika tänavad on täitunud linlastega, kes protesteerivad abordiõiguse eest.

Nimelt tuli ülemkohtu dokumentidest ilmsiks, et kohus on valmis kummutama abordiõiguse aluseks oleva Roe versus Wade kaasuse, mis tähendaks, et kümned osariigid võivad abordi osaliselt või täielikult keelustada. Loe pikemalt siit!

USAs elav Eesti seitsmevõistleja Grete Griffin tõdes «Ringvaatele» antud intervjuus, et meeleavaldused üle käte veel läinud ei ole. «Praeguse seisuga on meeleolu okei, aga mine tea,» nentis ta.

Abordivastasusest rääkides tõdes Griffin, et ei pea abordi keelustamist õigeks. «Igal inimesel, naisel peaks olema õigus ise oma keha üle otsustada. USA on demokraatlik riik ja ei tohiks neid asju ise paika panna. See on inimese enda otsus.»

Eestlanna tunnistas, et ei mõista tänavatel protestivaid kaaskodanikke. «Ma ei saa neist inimestest aru... mulle tundub, et me lähme ajas tagasi mitte edasi. Enamus otsuseid on tehtud meeste poolt. Aga miks mehed teevad otsuseid naiste kehade üle?» tõstatas ta küsimuse.

Protest USAs. Foto: EPA/Scanpix

USA president Joe Biden lubas valmistada ette eriilmeliste meetmete paketi, et võidelda ülemkohtu võimaliku otsuse vastu.

Biden märkis, et tema administratsioon kavatseb rõhuda asjaolule, et Roe versus Wade kaasus põhineb pretsedendil ning tugineb põhiseaduse 14. paragrahvi kontseptsioonile isikliku vabaduse kohta, mis keelab valitsusel sekkuda isiklikesse otsustesse.