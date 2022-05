Jürgen Ligi kahe Europarlamendi saadiku ööklubi intsidendist: tuligi politsei kutsuda, kuna midagi ei juhtunud

«Ma saan nüüd aru, mis juhtus. Uudis on selles, et Jaak Madison oli üldse eemal, kui keegi kaks eurot mustanahalisele maksis. Ta oli kogu aeg juures ja võib kinnitada, et mitte midagi ei juhtunud ja politsei reageeris üle. Ja kuna mitte midagi ei juhtunud, kutsuski Terras politsei. Ja too seal murdis mehe maha ja algatati kriminaalasi, politseinikku oli löödud ja kōrtsmik pahandas rassistliku käitumise pärast, kuigi eurosaadikud olid üldse eemal ja kogu aeg juures ja saavad kinnitada, et mitte midagi ei juhtunud. Nii et tuligi politsei kutsuda, kuna midagi ei juhtunud, kes siis tõmbas eesti pereinimesest konservatiivid hommikul kell viis kõrtsi ukse taga eimillessegi, mida ei juhtunud.»