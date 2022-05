FOTO ⟩ Neli põlvkonda: Getter Jaani jagas vahvat jäädvustust

«Ei möödu päevagi, kus me ema ja vanaemaga ei suhtleks. Nad on mulle väga suureks abiks ja ma olen kogu südamest tänulik, et nad on mul olemas ja alati toetavad mind. Nad on kaks väga tugevat naist, mul on nendega vedanud, ma imetlen neid ja armastan neid!» kirjutab Getter Jaani Instagrami postitatud foto juures. Kaamera ette on ta püüdnud nii ema Katre, vanaema, kui tütre Emily.