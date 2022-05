KLÕPS ⟩ «Nagu Eesti Beckhamid!» Tanel Padari pereklõps sulatab südameid

Muusik Tanel Padar on koos kihlatu Lauren Villmanni ja lastega põrutanud Türki.

«Elama laiffi. Elu kolme naisega,» kirjutas muusik mõni päev tagasi Instagramis jagatud vahvate fotode juurde. Asukohaks on ta märkinud Antalya linnas asuva Rixos Premium Tekirova viietärnihotelli.

Postitatud klõpsu juures tõdes Padar, et akud on laetud, et üks kontserdirohke suvi vastu võtta.