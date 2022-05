ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Bullerby natsid. Astrid Lindgren, Putinile nats, rootslastele peavalu

Tüli Rootsi riigiga maksude pärast

1976 helistas Astrid Lindgren ajalehe Expressen arvamustoimetajale ja ütles: „Siin räägib Astrid Lindgren, endine sotsiaaldemokraat.“ See näitas, et vasakpoolsusest on kirjanikul kõrini. Ja lihtsal põhjusel.

Pomperipossale ütles üks tema hea sõber, et kas tead, et sinu marginaalmaks on see aasta 102%. Kuidas see võimalik on, küsis Pomperipossa.

Nimelt toimis Rootsis siis lisaks tavalisele riigimaksule marginaalmaks, mis tähendas, et mida rohkem keegi teenib, seda suurem osa võetakse ära. Aga mitte rohkem kui 87%. Pomperipossale ütles üks tema hea sõber, et kas tead, et sinu marginaalmaks on see aasta 102%. Kuidas see võimalik on, küsis Pomperipossa. Ta istus maha ja hakkas arvutama. Kui ta millegi pärast peaks saama 2 miljonit krooni, jääks talle endale järele 5000 krooni. Täpselt nii. Aga kuidas sellega ellu jääda?