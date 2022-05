UUED TUULED ⟩ Kristina Pärtelpoeg avab oma restorani: mõned õhtud näete ka mind baaris

Kristina räägib enda viimases Instagrami loo postituses, et on Keilas elanud pea kolm aastat ning selle aja jooksul on ta tähele pannud, et seal ei ole ühtegi ilusat restorani, kuhu saaks kohtingule minna. Raadiohääl ütleb, et kui ta sai tuttavaks keilalaste Helina ja Toomasega, tuli neil idee teha Keilasse restoran. Mõeldud, tehtud! Kolmekesti pannakse püsti restoran nimega Jää.

Kristina lubab, et uues restoranis pakutakse häid kokteile ning maitsvaid toite, sest köögis hakkab askeldama Inglismaalt pärit peakokk, kes on töötanud Gordon Ramsay ning Jamie Oliveri restoranides. Peakoka leidsid nad Kristina sõnul tänu sellele, et ta oli armunud Eesti naisesse ja kolis Keilasse.

Kristina on üks restorani osanikest ja juhataja rollis, kuid see ei tähenda, et ta ei tahaks kätt valgeks saada, mistõttu lubab ta minna ka baari taha kokteile tegema.

«Lisaks suunamudimisele ning raadiohääletööle on Kristina suureks kireks kokteilid ja nende valmistamine. Ta on käinud kokteilimeistrite võistlustel ning Jääs valmistab ta oma lemmikkokteile,» on kirjas restorani kodulehel.

«Ma täiega igatsesin baarielu ja baari tööd, nii et kindlasti mõned õhtud näete ka mind seal baaris kokteili tegemas,» räägib elevil Kristina.

Restorani kodulehelt saab lugeda, et Jää on üllatusi täis maagiline koht, kus on mõnus olla ja õhtu hea seltskonna, muusika, toidu ning veiniga mööda saata. Lisaks toidupoolisele ja kokteilidele saab seega uues restoranis muusikat nautida.

Brigitte Susanne Hunt jagas oma Instagrami kontol samuti Kristina suurt üllatust ning sõnas, et ta on sõbranna saavutuse üle uhke ja õnnelik. Brigitte kohustab kõiki restorani külastama ning ütleb kiitvalt, et see näeb ilus välja ning kindlasti on toit ja joogid seal parimad.

Jää lounge'i Instagrami kontol on üleval ka töökuulutused, kus otsitakse pagarit, klienditeenindajat, köögi- ja saaliabi ning kokka.