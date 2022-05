RAHA JÄÄBKI SAAMATA? ⟩ EAS ei pea Sõnajalgade taotlust uuesti läbi vaatama

Eleoni juhid Oleg ja Andres Sõnajalg pöördusid kohtu poole, et kohustada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (EAS) tegema uut otsust taotluse kohta, mille Eleon esitas möödunud aasta jaanuaris. Tallinna halduskohus jättis neljapäeval tehtud otsusega kaebuse rahuldamata, selgitades, et see, et Sõnajalad ei nõustu komisjoni hinnanguga, ei tähenda ilmset kaalutlusviga.