Ukraina allikad: venelased puhastavad Mariupoli tänavaid, et seal 9. mail paraadiga võitu näidata

Kui Venemaa 24. veebruaril Ukraina anastussõda alustas, oli Mariupol kui tähtis tööstuskeskus ja sadamalinn üks esimesi sihtmärke ning seda on pommitatud siiani, teatab afp.com.

Ukraina sõdurid on seal üle kahe kuu vastupanu avaldanud, kuid Vene üksustel on õnnestunud samm sammu haaval peaaegu kogu linnas kontroll enda kätte saada.

Ukraina armee teatel on olukord Mariupolis juba pikka aega sama: ukrainlaste käes on ainult mere ääres asuva Azovstali terasetehase ala.

Ukraina Mariupoli Azovstali terasetehas, kus on lõksus sadu tsiviilelanikke. Venemaa on pommitanud Mariupolit üle kahe kuu ja linnast ei ole eriti midagi alles Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix

Uudisteagentuuri Reuters andmetel tungisid Vene sõdurid 4. mail Azovstali alale. Seda kinnitas Ukrainas võimul oleva partei Rahva Teener (ukraina keeles Слуга народу) esindaja Davõd Arahamia.

Järgmise nädala esmaspäeval, 9. mail on Venemaa jaoks kriitiline hetk. Seni on Venemaal sel päeval tähistatud paraadiga Moskvas Punasel väljakul võitu Natsi-Saksamaa üle.

Kuna Venemaa on alates Ukrainas käivitatud sõja algusest sõimanud ukrainlasi ja president Volodõmõr Zelenskõid natsideks, siis arvatavalt tahetakse näidata, et Ukraina «erioperatsioon» on olnud edukas.

Läänes arvatakse, et Venemaa võib 9. mail Ukrainale ametlikult sõja kuulutada ja üldmobilisatsiooni alustada.

Ukraina luure andmetel peab Venemaa Ukrainas oma suurimaks võiduks Mariupoli vallutamist ning tahab seal võidupüha suurejooneliselt tähistada.

«Mariupolist saab Vene vägede pidustuste keskpunkt. Maju eriti enam alles ei ole, küll aga on tänavad. Neid nüüd koristatakse hooneprahist, laipadest ja katkisest sõjatehnikast. Lisaks plaanivad venelased ulatuslikku propagandakampaaniat, millega venelastele tahetakse näidata lugusid, kuidas ukrainlased neid kahel käel vastu võtsid ja on rõõmsad,» teatas Ukraina armeeluure.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnas Ukraina meediale, et venelased koristavad linna ka sellepärast, et peita jälgi oma kuritegudest.

Linnapea väitel on venelased koristustöödesse kaasanud ka linlased. Töö eest antakse neile süüa ja juua.

Boitšenko sõnul trambivad Vene sõdurid tapetud mariupollaste luudel, kui nad Mariupolis tõesti paraadi korraldavad.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ei maininud 4. mai pressikonverentsil Mariupoli võiduparaadi, kuid ütles, et võidupüha paraad toimub 28 linnas ja neil osaleb kokku 65 000 inimest.

Ukraina armeel on õnnestunud sel nädalal paarsada tsiviilisikut Mariupolist evakueerida ja täna evakuatsioon jätkub. Nad transporditi Žaporižžjasse.

Ukraina sadamalinnas Mariupolis on umbes 90 protsenti hoonetest hävinud. Foto on tehtud 5. mail 2020 Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix

Ukraina parlamendiliige Kira Rudõk sõnas 4. mail telekanalile Sky News, et Azovstali terasetehases on lisaks sadadele täiskasvanutele lõksus umbes 30 last.

Azovstali tehase alal on jätkunud ägedad lahingud ukrainlaste ja venelaste vahel. Mariupoli linnapea Boitšenko teatas lääne meediale, et nad kaotasid ühenduse Azovstalis olevate Ukraina sõduritega.

Ukraina poliitiku Davõd Arahamia teatel on aga kontakt Mariupoli Azovstali terasetehases viibivate Ukraina sõduritega taastatud.

Vene üksustel ei õnnestunud pärast üht kuud piiramist Ukraina pealinna Kiievit vallutada. Venelased jäid toppama Kiievi eeslinnadesse, kus nad piinasid, vägistasid ja tapsid ukrainlasi. Nad taganesid märtsi lõpus ja siis sai kogu maailm teada, et eeslinnades on laibakuhjad ja massihauad.