Pruun rasv on hea, valge rasv on halb. Kuidas pruun rasv tööle panna?

Mis on ühist beebidel ja karudel? Mõlema kehas on palju pruuni rasva. Kui tavaline valge rasvkude salvestab energiat, siis pruun kulutab seda. Nimelt aktiveerub see külmaga ja hakkab soojust tootma. Vastsündinu vajab seda sisemist radiaatorit, sest maailm on palju külmem kui emaüsas ja väiksel inimesel pole veel muud võimalust end soojendada. Karudel seevastu aitab pruun rasv elada üle talveune, mille jooksul nad end vaevu liigutavad, kirjutab hs.fi.