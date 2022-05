Ansambli Köömes solist Laine Mägi sooritusest muusikavideos: tahaks ka ise selles vanuses sama hästi esineda

Produtsent ja muusik Aleksander Ots avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi aasta algus on olnud töistest projektidest tulvil, siis nüüd maikuus on väike vahepaus ja aeg muusikale pühenduda.

«Lugu ise kõlab tempokalt ja positiivselt, kuid sisult on see veidi skisofreeniline. Köömesel on see ka varem õnnestunud. Tekstis on sees sügavamaid mõtteid – igaüks leiab sealt endale oma! Kui on soov väga sügavalt analüüsida, siis leiab sõnadest kurbust üles. Kui mitte tahta, siis on see üks äärmiselt lahe tantsulugu. Kõik sõltub kuulaja tujust, tervisest ja meeleseisundist,» sõnas Ots.