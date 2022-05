Europarlamendi liige Jaak Madison lubab kuretapja leidjale 500 eurot

«Minu jaoks on kõige jälgimad inimesed need, kes kasutavad vägivalda nõrgemate vastu, kes ennast ise kaitsta ei saa: näiteks laste või loomade vastu. Sestap on olnud eriliselt vastik lugeda uudiseid, kuidas keegi on Järvamaal, minu kodukandis, tuimalt maha lasknud lihtsalt niisama lõbu pärast toonekurgi,» kirjutab Jaak Madison Facebookis.