Maskeeringus mees veetis valvuritega napsutades öö Windsori lossis

26. aprillil saabus Windsori lossi preestriks maskeerunud mees, kes nimetas end isa Cruise'iks. «Ta väitis, et ta on pataljoni isa, pastor Matt Colesi sõber. Ta kutsuti lossi ja talle pakuti ohvitseride ruumides midagi süüa,» avaldas allikas Briti telekanalile, vahendab Page Six.