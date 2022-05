VIDEO ⟩ Vandenõuteoreetik: NASA kaamerasse jäi Päikesest väljunud must kuubik

Päikest uuriv satelliit Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) tabas vandenõuteoreetikute sõnul midagi eriskummalist. Nimelt jäi kaamerasse must kuup, mis Päikesest väljus.

UFO-teemalise Youtube'i kanali looja ja tulnukate ekspert Scott C Waring väidab, et pärast musta kuubi ilmumist lülitas USA kosmoseagentuur oma veebisaidi välja.

Waring väidab oma 2. mail Youtube'i laaditud videos, et samal päeval veidi varem, kella ühe ajal päeval, väljus Päikesest must kast. «Sa näed musta kuubikut Päikesest väljumas ja pärast seda tekib suur rike, mis katab 25 protsenti sellest. Seal see ongi, läinud! Rike!»

Oma videos näitab Waring, kuidas kuubikut on näha kahes kaadris. Hiljem hakati aga veebilehte hooldama.

Sarnaselt SOHO veebisaidiga suleti korraks hooldustöödeks ka Päikese vaatlemist võimaldav veebileht Helioviewer, vahendab Unilad. Waringi arvates võib NASA varjata läbi kosmose lendavaid salapäraseid objekte.

Kuigi varem on eksperdid sellistesse väidetesse suhtunud skeptiliselt, siis Waringi video all on kommentaarides väljendatud toetust.