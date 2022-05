Tartumaal elav naine pöördus 3. mail politseisse, öeldes, et on rahapettuse ohvriks langenud.

Nimelt oli tartlanna tutvunud mõni aeg tagasi sotsiaalmeedias mehega, kes end tutvustades ütles, et on NATO meditsiinidoktor. Kiirelt tekkis paari vahel keemia ja nii otsustas mees, et tuleb Eestisse naisele külla.