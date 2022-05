GALERII ⟩ Marju Kuut saadeti viimsele teekonnale

Marju Marynel Kuut sündis 1946. aasta 12. veebruaril kaubandustöötaja peres. Teda kasvatasid ema ja tädi, oma isa kohtas Marju aga juhuslikult, tundes kohe ära, et tegemist on tema isaga. Väike Marju ei unistanud sugugi lauljaks saamisest, sest laulmine hinnati tal koolis vaid ühe või kahe vääriliseks. Ometi läks teisiti!

1965. aastal toimunud Tallinna džässifestivalil oli Marju juba oodatud esineja. Seal sattus ta musitseerima Leningradi pianisti Juri Vihhareviga, kes noore lauljatari Venemaale esinema kutsus. Viimane aitas ilmselt kaasa sellele, et 1965. aastal mainiti Marju ajakirjas Down Beat ära kui Nõukogude Liidu parim noor džässlaulja. Marju edu kinnitas ka peaauhind 1966. aasta Kaunase džässifestivalil, samuti hääletati ta aastatel 1974-78 üleliidulistel küsitlustel alati esikolmikusse.