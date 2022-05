Wagneri grupiga seotud Putini liitlane: surev lääs arvab, et venelased on kolmanda maailma kõnts

Briti väljaande The Guardian ajakirjanikud pöördusid Prigožini poole küsimusega, milline on tema reaktsioon tõenditele, mis viitasid Wagneri võitlejate rollile Mali veresaunas. Ta vastas, et on korduvalt öelnud, et Wagneri gruppi pole olemas ja tal pole sellega mingit pistmist.