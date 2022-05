Tõsielustaar Khloe Kardashian on viimastel aastatel sattunud kõmumeediasse eelkõige enda armuelu pärast. Nüüd on selgunud, et Khloe on taas koos oma tütre isa, korvpalluri Tristan Thompsoniga, kes on teda korduvalt petnud.