Kim Cattrall avaldas sündsusetu põhjuse, miks ta «Seksi ja linna» filmirollist loobus

«See on südantlõhestav,» kirjeldas Cattrall, «miks ei või Samantha, kellel on oma turundusfirma, miks ta ei võinuks rahalistesse raskustesse sattuda? 2008 oli raske. Mõned inimesed taastuvad sellest siiani.» Cattrall tuli ise koos enda meeskonnaga selle idee peale, et Samantha peaks kolmandas filmis oma firma maha müüma. «See oleks konflikt. Selle asemel alaealine poiss...» ei suutnud näitlejanna lauset lõpetada.

Olgugi et kolmas «Seksi ja linna» film kunagi päevavalgust ei näinud, siis esilinastus tänavu selle järjesari «...And Just Like That». Cattrall sai sellest sarjast teada nii nagu kõik teisedki, sotsiaalmeedia kaudu. «Teada, millal piisab, on suur tarkus,» ütles aga Cattrall, kes ei plaani «Seksi ja linnaga» seonduvatesse projektidesse naasta.