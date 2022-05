UHKE TULEMUS ⟩ 100-aastane vanahärra purustas omapärase maailmarekordi

Tänase, 4. mai seisuga on 19. aprillil 100-aastaseks saanud Walter Orthmann käinud ühes ja samas kohas tööl ei rohkem ega vähem kui täpselt 84 aastat ja üheksa päeva. Sellega on vanahärra püstitanud uue Guinnessi rekordi kui ühele ettevõttele kõige pikemaks ajaks lojaalseks jäänud töötaja maailmas.

Lapsena kõndis ta mistahes ilmaga kooli paljajalu ja oli suurepärane õpilane. Pere rahaliste raskuste tõttu tuli tal aga juba varakult tööle asuda, mistõttu sai Orthmanni karjäär alguse, kui ta oli vaid 15-aastane.

1938. aastal võeti Orthmann tööle tekstiiliettevõttesse Industrias Renaux S.A, mis nüüd kannab nime ReneauxView. Esialgu asus ta ametisse kaubasaatmise assistendina. Töö saamisele aitas kaasa see, et Brusque'i linnas elas palju sakslasi ja Orthmann rääkis saksa keelt. Seal jätkas Orthmann järjepidevat õppimist ning ei möödunudki kaua aega, kui esmalt edutati ta müügimeheks ja seejärel juba juhatajaks.

Ajatud põhimõtted

Mõistagi on ettevõte 84 aasta jooksul paljuski muutunud, kuid just see on Orthmannile õpetanud äritegevuse kõige olulisemat osa: püsi alati kõigega kursis ja ole võimeline erinevate olukordadega kohanema.

Tema rekordkarjäär kinnitati Guinnessi rekordite raamatus tänavu aasta 6. jaanuaril. Uudise peale lausus vanahärra, et see on au ja privileeg, mille saavutamist ta kunagi ette ei kujutanud. Tema professionaalne nõuanne on töötada valdkonnas, kus tunned end motiveerituna.

100-aastane maailmarekordiomanik Walter Orthmann. Foto: REUTERS / Diego Vara / Scanpix

Oma 100. sünnipäeva tähistas ta koos pere ja sõprade ning loomulikult töökaaslastega. Töökas vanahärra teeb iga päev trenni ja on endiselt vaimselt heas vormis. Seega käib ta ikka iga päev oma lemmikkohas ehk kontoris.