Metsakutsu reedel lahkunud vanaisast: tegelikult oli ta mulle isaks

Rainer Olbri ehk räppar Metsakutsu avaldas uue singli «Kuku», mille pühendas oma reedel lahkunud vanaisale. «Nimetan teda vanaisaks, aga tegelikult oli ta mulle isaks. Usun, et talle oleks meeldinud, et loo temale pühendan. Ta ikka küsis kogu aeg, et kas ma enam seda räppi ei teegi ja et «vanasti olid ikka televiisoris tihemini kui Savisaar»,» meenutab Olbri.

Metsakutsu uus lugu «Kuku» räägib kukkumisest. «Igasugusest komistamisest elus. See lugu on mõeldud neile, kes ei olnud oma lähedaste jaoks piisavalt tihti olemas, enne kui oli liiga hilja. See lugu on neile, kes selle koristamata jää ja lume peal Tallinna kesklinnas vankriga pidid kodu suunas maadlema. See lugu on Ivo Linnale loo eest «Komistan ja kukun». See lugu on maailmale täna, mis on viimased paar aastat kukkunud täielikus vabalanguses,» selgitab muusik värske loo tagamaid.