Arva ära! Kui palju leidub Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere kodus muusikainstrumente?

Evelin Samuel-Randvere avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, millal viimati tegi inventuuri kodus leiduvate muusikainstrumentide kohta. «Kui nüüd päris olla - ega ma varem polegi neid kokku lugenud. Tegin seda esimest korda ja endalgi oli huvitav teada hetkeseisu,» muigas ta.

Muusik siiski nentis, et pole väga kindel, kas suutis kõik pillid kappidest ja riiulitelt üles leida. «Neid on aegajalt tulnud ja läinud. Võib täiesti vabalt olla, et mõni on veel kusagil peidus. Aga sellisel juhul pole need instrumendid ka aktiivses kasutuses,» sõnas ta.

«Tean ka seda, et abikaasa Johanil on veel mõni klaver, kuid need on parasjagu kellelegi välja laenatud. Aga meie majas olevaid professionaalseid instrumente leidsin hetkel viisteist,» teatas ta.

Samuel-Randvere lisas, et kõiki pille ta ise käsitleda ei oska. «Mina teen vaid suuga suure linna! Meil on kodus täna viis klahvpilli. Lisaks on klassikaline ja elektriline kitarr. Paar pilli olen saanud oma vanaisalt - ta oli kunagi Suure-Jaani automajandi orkestri liige. Vanaisa oskas mängida mitmeid erinevaid pille,» sõnas ta.

«Alles hiljuti üks proua meenutas, kui ilusat häält tegi minu vanaisa poolt mängitud saksofon. Vanaisalt on pärit veel akordion Weltmeister, kaks plokkflööti ning mini-ksülofon. Siis meil on veel kaks meloodikat, mis töötavad puhkpillidena,» täpsustas muusik.

Samuel-Randvere kirjeldas ühte pilli eriti emotsionaalselt. «Kodu leib ka veel üks selline pill, mis teeb hästi ilusat haldja-kellukese häält. Instrumendi nimi on inglise keeles line bells,» rääkis ta.

«Uute instrumentide soetamisse suhtun nii ja naa. Üks on kindel, klavereid meile rohkem ei mahu. Talvel oli meil lausa kolm klaverit elutoas üleval. Seda kõike oli kihvt vaadata, kuid liikumisega läks veidike keeruliseks. Pean tunnistama, et perekonnas me suuri otsuseid pillide soetamise osas ei tee...kõik käib alati kuidagi käigu pealt,» naeris lauljanna Evelin Samuel-Randvere raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».