VIDEO ⟩ Vaikiv protest: 21-aastane hollandlane on istunud päevi Tallinnas Ungari saatkonna ees

«Juba kolm tundi istub Maakri Kvartali peasissepääsu kõrval, et veeta oma vaba pärastlõuna protesteerides samas majas saatkonda pidava Ungari otsuse vastu maksta Vene gaasi eest rublades. Muljetavaldavalt viisakas meeleavaldus, omamoodi sümboolne, et see on vist ainus protestiaktsioon, mida sel teemal Eesti avalikus ruumis olen täheldanud,» säutsus näiteks Vootele Päi.