PAPARATSO ⟩ Kanye Westi ekskallim annab pühapäevasele jalutuskäigule täiesti uue tähenduse

Näitlejanna Julia Fox on pühapäevasele jalutuskäigule andnud täiesti uue tähenduse. Mai esimesel pühapäeval otsustas Julia, et kõige parem valik jalutuskäiguks on ohtlikult kõrged saapad, latekspüksid ja leegitsevad bikiinid, mis vaevaliselt midagi katavad.