Laura Põldvere: rokkige ja elage end välja, nii tunnete end palju vabamalt!

Laura Põldvere tegi raadio Elmar hommikuprogrammis juttu sellest, mil moel ta Tabloitedi projektini jõudis. «Tegelikult olen täiesti tavaline asjataja. Eks ka mina olen langenud auku, mil mõtlen, mis ja kes ma üldse selline olen. Tüüpiline ju, inimestel on ikka aeg-ajalt sellist mõtteainet. Aga miks just selle bändini jõudsin – ilmselt kreatiivsuse otsimine ja uudishimu on need, mis mind panid tõsiselt tegutsema,» sõnas muusik.

«Ma näen alati põnevust erinevates koostöödes. See paneb mu silmad särama. Punkansambel Tabloitediga rääkisin eelnevalt muidugi päris pikalt – just koostöö võimalustest ja mõtetest. Koroonaga seonduvalt lükkus aga meie ühisprojekt pidevalt edasi,» rääkis Põldvere.

Lauljanna märkis, et niipea kui Tabloited oli talle loo esialgse demo ära saatnud, oli ta koostöö kohta juba otsuse teinud. «See lugu klikkis minuga kohe! Sõnum on kahtlemata väga asjakohane. Nad on suurepärased lüürika loojad. Tegelikult mulle meeldis ka see nüanss, et saan nende laulus suvalt laulda – ei pea üldse korralikku ja ilusat häält tegema,» naeris ta.

«Tore oli ka see, et loo lõpus sain sisse laulda erinevaid häälevimkasid. Lugu sobitub nii hästi siia tänasesse hetke – see raputab sind lahti õudusest ja kõigest muust. Eks seda õudust on meie ümber vaatamata sellele, kuid enda sees annab üles leida rahulikke ja ilusaid hetki. Kindlasti saab ka silmailu ju nautida,» sõnas Põldvere.

Muusik tõdes, et naudib projekte, mis toovad kaasa müstikat ning ulmelisi teemasid. «Mulle meeldivad ulmelised asjad, need sobivad hästi tasakaaluks meie igapäevaelule. Elame visuaalses maailmas ja esmatähtis on see, mida oma silmadega näeme. Aga silmade taga on peidus värvirohke kirev maailm. Meie sees on ulmeline energia ja meie ümber samuti, kõike me ei näe... kuid me ei saa eitada, et see on olemas. Huvitav on seda kõike siis muusikaga edasi anda,» rääkis ta.

«Kui päris aus olla, siis meil polnud bändiga aega kokku saada, et videot teha. Eelmisel aastal elasin Eurovisiooni teemade tõttu Soomes ja mul oli seal kaasas üks kõvaketas, mille peale olin kõikide aastate videomaterjalid salvestanud. See läks aga kahjuks kaduma! Arutasime, et kust kohast nüüd uut materjali hankida. Midagi leidsin... ja sel hetkel tulid ka Marilyn Manson ning Anton Hansen Tammsaare mängu,» muigas lauljanna.

Põldvere lisas, et Mansonit mängib ta videos siiski ise. «Tegelikult etendasin Marilyn Manson rolli koroonaepideemia alguses Sportlandi suurel galal – sõna otseses mõttes hüppasin seal laval oma jalad villi,» muigas ta.

«Kõige tipuks, videos mängin ka karmoškat. Olen teatud esinemistel seda võtet ka varem kasutanud. Eriti siis, kui improviseerida vaja ja džässimaigulist asja teen. Ühe karmoška kaotasin vahepeal ära ja pidin kiiruga uue ostma. Hiljem tuli välja, et esimene karmoška oli kogu aeg kodus olnud – ma lihtsalt polnud märganud seda. Nüüd on mul neid pille kaks,» sõnas Põldvere.