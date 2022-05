Briti printsess Charlotte saab seitsmeseks, ema Catherine tegi uued fotod

Briti kuningakoda avaldas Charlotte’i sünnipäeva puhul temast uusi fotosid, mille tegi ta ema Catherine. Tegemist ei ole esimeste Catherine’i fotodega, vaid ta on varemgi oma lastest ametlikke fotosid teinud, ka kõige nooremast prints Louis’st.

Uutel fotodel on printsess Charlotte’i näha lilleväljal laialt naeratamas. Tal on varasemast pikemad juuksed. Ühel fotol on näha ka perekonna lemmikut, kokkerspanjel Orlat.