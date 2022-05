Amber Heard lasi oma avalike suhete meeskonna inetute pealkirjade tõttu lahti

Amber Heard loobus seni tema avalikke suhteid hallanud konsultatsioonifirma Precision Strategies teenustest ja valis nende asemel Shane Communicationsi. Naine tegi selle käigu lootuses, et käesoleval nädalal, kui on tema kord tunnistajapinki istuda, hakkavad temast ilmuma positiivemad uudisnupud.

«Talle ei meeldi halvad pealkirjad,» ütles anonüümseks jääda soovinud allikas New York Postile, mis uudisest esimesena teatas. Teine allikas aga ütles ajalehele, et 36-aastane Heard on nördinud, et tema lugu ei räägita piisavalt tõhusalt.