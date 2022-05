Anita Sibul kergitab salapäraselt kallimalt saladusloori: ta on ka voodis hea

Sisulooja Anita Sibul (23) on juba mõnda aega suhtes salapärase kallimaga, kellega ta on mööda ilma reisinud. Jaanuaris päris üks fänn Anitalt: «Paljudel on see küsimus, et kui sa oled suhtes, siis miks sa ei näita oma meest sotsiaalmeedias?» Sisulooja vastas, et tema väljavalitu on privaatne inimene ega vaja sotsiaalmeedias kajastamist.