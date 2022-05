Kertu Jukkum asub tööle Tartu Ülikoolis

Kertu Jukkum teatas ühismeedias, et hakkab tööle meediasuhete spetsialistina Tartu Ülikooli liikumislaboris.

Jukkum avaldas Elu24-le, et uue töö tarbeks ta Tartusse ei koli, kuigi võiks. «Uues ametis saan anda oma panuse südamelähedasel teemal ja kutsuda Eesti lapsi rohkem liikuma, sest terves kehas on teatavasti terve vaim,» rääkis Jukkum.

TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor on algatanud haridusuuendusprogrammi Liikuma Kutsuv Kool, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks.