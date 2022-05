Telesõu «Ma näen su häält» käsitööline: eesmärk oli hästi teeselda ja kiirelt välja kukkuda

«Ta üheks veel läbimata aineks oli pedagoogiline praktika, kuhu tal oli vaja endale õpilast. Sain ettepaneku tema juures laulutundides käia ja loomulikult olin ma rõõmuga nõus. Kursus lõppes avaliku kontserdiga ning pärast kontserti tuli minuga rääkima kursuse juhendaja Irene Kabonen, et kas ma pole mõelnud laulu erialale sisseastumisest. Arvasin loomulikult, et see on nali, aga ükspäev tuligi telefonikõne, et nüüd on vaja tulla ja Jaakko Rühänenile (endine lauluosakonna juhataja) ette laulda. Ega ma väga ei mäleta, kuidas mul see ettelaulmine läks, sest närv oli ikka väga suur sees, aga ükspäev sain jälle kõne, et Jaakko on nõus mind oma õpilaseks võtma ja nüüd tuleb kiiresti valmistuda sisseastumiskatseteks,» kirjeldas Urb, kuidas ta jõudis selleni, et läks kooli uut eriala ehk klassikalist laulmist õppima.