Suri Anne Veski abikaasa Benno Beltšikov

Enne Annega tutvumist oli Benno Olümpia hotelli administraator. Naise nimel tuli ta põhitöölt ära ning temast saigi muusikamänedžer. «Olen ikka mõelnud, et kui poleks Bennot, ei tea, kas oleksingi nii palju gastrollidel käinud. See on suur asi, kui mees tuleb oma põhitöölt ära ja hakkab sinuga koos reisima,» tõdes Anne 2015. aastal. «Selliseid mehi annab otsida! On ikka teine tunne, kui sõidad Tallinnast Vladivostokki ja sul on abikaasa kõrval – naisartistile on see suur asi, kui saad end tunda kindlana ja kaitstuna ning paljud lollused jäävad tegemata. Keegi ei tikugi sulle ligi ja nii on palju lihtsam elada.»