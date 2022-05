Mari Ojasaar kaksikõe kaotusest: see pani pisematki hetke nautima

Pühapäevases jutusaates tunnistas ehtedisainer Mari Ojasaar , et viimane aasta on olnud emotsionaalselt ääretult raske.

Hiiumaal elav Mari nentis, et linnas on tema arvates leinaga keerulisem toime tulla. «Need asjad peab leidma enda jaoks, mis viivad edasi. Üks on kindlasti minu inimesed - mu pere, lapsed. Me mõtleme, et me hoiame lapsi, aga lapsed hoiavad meid tegelikult rohkem.»