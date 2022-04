Ukraina esileedi Poola väljaandele: ma näen abikaasat nagu teiegi, televiisoris

«Millegipärast kuulen seda küsimust palju,» tunnistas ta, öeldes, et sõda ei ole abikaasat mingil moel muutnud. «Ta on alati olnud selline. Mees, kellele võid loota. Mees, kes ei ebaõnnestu kunagi.»

Olena sõnul paljastas valitsev olukord kogu maailmale, milline otsusekindel president Ukrainal on. «Lihtsalt nüüd on terve maailm näinud seda, mis võib-olla varem kõigile selge ei olnud.»

Naine meenutas, et kui ta 24. veebruaril, sõja alguse päeval ärkas, oli abikaasa juba ärkvel ja riides. «Ta ütles lihtsalt, et see on alanud ja lahkus Kiievisse.»