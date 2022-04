Legendaarne Kiievi vaim hukkus väidetavalt lahingus

Videoid vaimust jagati ühismeedias tuhandeid kordi ning mõned säutsusid lisaks, et Ukraina hävituslennuk on alla lasknud mitu Vene lennukit. Sealt hakkas lugu kasvama ning levis kulutulena teistesse sotsiaalmeedia kanalitesse.

Lõpuks väitis Hispaania meediaväljaanne Marca , et Ukraina hävituslennuki piloot on alla lasknud järgmised lennukid: kaks SU-35, SU-27, MiG-29 ja kaks SU-25.

Isegi Ukraina kaitseministeerium andis loole hoogu juurde ning jagas ühismeedias videoklippi Vene lennuki hävitanud MiG-29st. Hiljem aga selgus, et see videoklipp oli kokku pandud lennusimulaatori programmiga, vahendab The Independent .

Kuigi üks Kiievi vaimu videoklipp osutus valeks, ei suutnud see õhuässa legendi levikut pidurdada. Nii mõnedki on avaldanud ühismeedias arvamust, et nad tahavad väga uskuda, et Kiievi vaim on päris, ja isegi kui ei ole, siis see neid väga ei huvitagi.