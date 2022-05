Sarivõlgnikule tehti raha tagasi saamiseks fännileht

Facebookis kogub kuulsust väidetavale võlgnikule loodud fännileht, kus inimesed üritavad naiselt enda raha tagasi saada. Samuti on grupi eesmärk hoiatada teisi inimesi väidetava petturi ohvriks langemise eest. Grupis on hetkel 444 liiget ning mitmed neist on väidetevalt naise tõttu enda rahast ilma jäänud.

Grupi looja on kirjelduses välja toonud, et lõi lehe selleks, et kõik saaksid avalikult kaasa rääkida kui paljudele naine võlgu on. Väidetavaks võlgnikuks on Tartust pärit noor kahe lapse ema, kes küsib Facebookis võõrastelt inimestelt rahalist laenu.