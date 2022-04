Kanye West sai kätte Kim Kardashiani seksivideo originaalfaili

Kanye West ja Kim Kardashian on küll lahus, kuid see ei takista Kanyet tegemast mida iganes, et seninägemata kaadrid Kimi seksivideost kunagi ilmavalgust ei näeks.

Kolmapäeval sai esmakordselt näha Kanye Westi enda eksabikaasa pere uues seriaalis «The Kardashians». Sarja esimestes osades ähvardati avalikustada Kimi ja tema endise poiss-sõbra Ray-J seksivideo seninägemata kaadrid. Kimi endine abikaasa Kanye West nägi palju vaeva, et seda ei juhtuks.

Sarja kolmandas episoodis sai näha, kuidas Kim New Yorgis «Saturday Night Live» saateks ette valmistus. Enne lavale minekut kutsus Kim oma ema Kris Jenneri ja õe Khloe Kardashiani enda hotellituppa, kus Kanye West neid ootas. Kanye ütles, et oli just käinud Los Angeleses, et Kimile midagi tuua.

«Niisiis, Kanye lendas eile õhtul koju ja ta tuli täna hommikul tagasi ning ma tahan teile näidata, mis ta mulle andis,» selgitas Kim nutt kurgus ja pisarad silmis. «Ta sai mulle kogu seksilindi tagasi!» rääkis staar kohvrit avades.

Kim selgitas, et Kanye kohtus Ray J-ga lennujaamas ja sai temalt kõvaketta, millele kogu skandaalse seksivideo kaadrid salvestatud olid.

Vivid Entertainmenti loodud DVD kaanepilt Kim Kardashiani ja Ray J seksivideost, mis kannab pealkirja «Kim Kardashian Superstar». Foto: SCANPIX/mavrixphoto.com

Kimi ema Kris tänas Kanyet üllatava teo eest. «Aitäh Kanyele tema uskumatu viisi eest, kuidas ta asju teeb. Ja selle eest, et ta suudab midagi korda saata. Ja ilmselt ka suure, paksu ja tohutu tšeki eest.» Selle peale kommenteeris Kanye, et vahetuses kindlasti mitte ühtegi tšekki ei olnud. «Meid ei hakata enam kunagi välja pressima,» lisas ta.

Kimi ema näis olevat šokeeritud, et tehingusse ei kaasatud raha. «Sa teadsid kui palju see tema jaoks tähendab ja kuidas ta on seda üritanud teha aastaid,» rääkis Kris.

Kim oli Kanye teost väga liigutatud. «Ma tean, et Kanye tegi seda nii minu kui ka mu laste jaoks. Ma tahan neid kaitsta nii palju kui võimalik ja kui minul või Kanyel on selleks võimalus, on see mu jaoks kõige tähtsam. Ja ma olen selle pärast lihtsalt nii emotsionaalne. See tähendab mulle palju,» tunnistas Kim kaameratele.

Kim lisas ka, et seninägemata kaadrites ei olnud midagi seksuaalset ega imelikku. Staari sõnul olid kõvakettal kaadrid, mis näitasid endist paari restoranides ja ööklubides.

Nüüd, kui skandaalne seksivideo on taas üles toodud, on ka Kimi endine kaaslane Ray J avalikult sõna võtnud, vahendab toofab.

Mees kommenteeris postitust, milles kirjeldati üksikasjalikult Kanye Westi lugu, kes väidetavalt lendas üleöö, et hankida Ray J käest täis mahus seksivideo, et vältida seni nägemata kaadrite lekkimist.

Ray J Las Vegases 2022 aasta 5. jaanuaril. Foto: SCANPIX/Deecee Carter/www.imago-images.de

Ray J kommenteeris postitust, väites, et Kardashiani narratiiv seksilindi tagastamise kohta on vale. «See kõik on vale. Ei saa lasta neil seda enam teha. Nii vale,» kommenteeris Ray J.