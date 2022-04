KUULA ⟩ Leelo Tungal tõlkis eesti keelde ukrainlaste sõjahümni ning Trad.Attack! laulis selle sisse

«Esiteks räägib lugu Ukraina sümbolitest. Näiteks lodjapuu, mis on väga tähtis Ukraina kultuurile. On üks vanasõna, et ilma lodjapuu ja pajuta pole Ukrainat. Teiseks oli see laul vabadusvõitluse laul juba rohkem kui sada aastat tagasi,» spekuleeris «Ringvaate» saates ukrainlanna Natalia Gavrilova, et miks just «Ой у лузі червона калина» loost on saanud Ukraina sõjahümn.