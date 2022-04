Soome transnaine paneb mehed paika: ma ei taha mitte kellegi seksilelu olla

27-aastane sisulooja Sofia Tuomola on Soomest pärit transnaine, kes elab juba mõnda aega Inglismaal. Hiljuti avaldas Sofia, et ta on väga õnnelik, kuna saab viimaks olla tema ise, kuid tõdes, et kohtingumaailmas on tal meeste suhtumisest kõrini.