Saates «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» osalenud Karmo Nigula perre sündis teine poeg

Kunagi saates «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» osalenud ning seal ka finaali jõudnud draamateatri näitleja Karmo Nigula kallim Janet Õunapuu teatas jaanuaris, et ootab teist last!

Nüüd teatab Janet, et pisipoeg on viimaks siia ilma saabunud. Värske ilmakodanik sai nimeks Ruudi.

«Mõtlesime Karmoga, et kui juba aasta aega pole maganud, siis võiks ju sama moodi jätkata!» kirjutas Janet jaanuaris sotsiaalmeedia postituse all, vihjates sellele, et alles 2020. aastal nägi ilmavalgust nende esiklaps August.