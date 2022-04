Üle kümne aasta koos olnud Mihkel ja Polina Mattisen läksid lahku

«Elu on täis valikuid ja tihti ei tea valikuhetkel, on see õige või vale. Või hoopis kusagil nende vahel. 11 aastat tagasi tegime valiku, et meist saab paar ja see oli kahtlemata õige valik, mille eredaimaks pärliks on meie imeline tütar Emilia,» kirjutavad nad Facebooki tehtud ühises avalduses.

«Muutus on aga elu loomulik osa ning vahel juhtub, et miski, mis kunagi oli õige, enam nii õigena ei tundu. Isegi kuigi armastus pole kuhugi kadunud. Sel juhul tuleb teha taas mingi valik ning seda ka seekord tegime – tunnistasime endale, et meie suhe abikaasadena on oma aja ära elanud ning need kaks inimhinge on säravamad eraldi,» seisab avalduses.

«Nii me usume, see hoolikalt kaalutletud otsus on tehtud kuulates eneste südameid ning muidugi ka teineteist pikkade vestluste käigus. See pole mingi hetkeemotsioon või tüli käigus sõnade pildumine. Eluteel kohtutud inimesed pole meile niisama määratud, igast inimesest saame enda jaoks ja heaks õppetunde, seepärast oleme ka teineteisele siiralt tänulikud. Kus oleme järgmise 11 aasta pärast, ei tea me keegi, aga praegu on just nõnda meie jaoks õige.»

«Mõlemad teeme kõik selle nimel, et Emilial oleks hea. Me hoiame lapsevanematena kokku, ei pane last ühte või teist eelistama, suhtume teineteisesse austuse ja armastusega. Emmi saab elada võrdselt mõlema vanemaga ning kindlasti ei kao tema elust ka tegevused, mida teeme rõõmsasti kolmekesi koos,» lubavad nad.

«Meenub, kui üks meile oluline inimene rääkis kahetsusest, et ta ei lõpetanud oma abielu ligi 30 aastat tagasi. Me ei tahaks sama kahetsust tunda ja mõeldes viimastele aastatele meie tundeelus, siis tõenäoliselt seda kahetsust tunneksime samamoodi jätkates ka meie. Jah, alati jääb võimalus, et 30 aasta pärast avaldame hoopis kahetsust, et lahutasime abielu. Me lõpuni ei tea seda. Küll aga teame, et see raske otsus tundub praegu siiski just see õige, mis vaja teha. Mõeldes meile kui naisele ja mehele ning ka meie tütrekesele. Laseme oma südamed vabaks ja anname õnnele uue võimaluse.»

Mihkel ja Polina kohtusid 2011. aastal ja meedia kaamerasilma ette jäid nad samal aastal Club von Überblingeni sünnipäeval. Samal suvel kirjutas Kroonika, et Mihkli kümme aastat kestnud abielu Terjega on karil.

Kaks aastat hiljem, 2013. aasta suvel sai Mihkel esimest korda isaks, Polina sünnitas talle imearmsa tütre Emilia.