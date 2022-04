«Mart Sander sõnas, et tema film on juba edukam kui «Apteeker Melchior»» – nii kõlab ERRi artikli pealkiri. Peategelane Mart Sander pole aga sellega üldse rahul. «Kas ERR on uus Nelli Teataja?» küsib mees ühismeedias.

«Sander on talle omasel moel enesekindel oma filmi edus. «Minu üks tuttav filmikriitik ütles, et «Melchioris» oli üks «what the fuck moment», minul on neli «what the fuck moment'it»,» ütles režissöör, lisades, et tema film on edukam kui «Apteeker Melchior» juba algkapitali lähtekohast,» kirjutatakse menu.err.ee lehel.