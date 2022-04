Hävinenud Vene tanki soomustorn Ukrainas Mariupolis, mille Vene väed on kolmest küljest ümber piiranud. Foto on tehtud 23. aprillil 2022

Alates Venemaa käivitatud sõja algusest Ukrainas 24. veebruaril, on maailmameediasse jõudnud sadu fotosid ukrainlaste hävitatud Vene tankidest. Osal fotodel on näha, et tanki torn on kadunud või lennanud kaugele.