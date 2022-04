Hootersi teenindaja põrutab kriitikutele: olen ajudega juuratudeng

Floridast pärit Leah Fennelly on üks tuhandetest neidudest, kes töötab Ameerika populaarses ja kurikuulsas tissirestoranis Hooters. Ta on oma tööd teinud juba pea kuus aastat ja tahtis Hootersi tüdrukuks saada juba varajases eas.

Olgugi et ta oma tööd armastab saab Leah tihti netikiusajatelt negatiivseid kommentaare. «Arusaam, et Hootersis töötavad tüdrukud on lollid, on täiesti vale. Olen seda nii palju kuulnud,» avaldas Leah Briti meediaväljaandele Daily Star, «Aga ma olen ajudega juuratudeng.»

«Mul on bakalaureusekraad ja õpin juba teist aastat juurat,» lisas Leah uhkusega, «meil on baaridaam, kellel on magistrikraad ja mitmed tüdrukud töötavad õe kvalifikatsiooni kallal.»

«Hootersi tüdrukud on targad ja kaunid!» rõhutas ameeriklanna, kelle sõnul on enamik tissirestorani kliente sõbralikud. Kuid nagu kõikjal on ka nende klientide hulgas neid, kes teenindajatesse halvasti suhtuvad.