Selgus, kes võtab üle «Ringvaatest» emapuhkusele suunduva Grete Lõbu rolli

Kolmandat last ootav saatejuht Grete Lõbu suundub lapsepuhkusele ja 28. aprillil eetris olnud «Ringvaade» oli tema jaoks mõneks ajaks viimane. «Kui oled suutnud omandada sellise vormi nagu mina praegu, siis oled ühtlasi ka välja võidelnud õiguse oma elu mõnda aega hoopis teises rütmis elada,» kirjutas Lõbu enne saate algust ühismeedias.

«Ehk siis käes on täpselt see hetk, kus astun kohe sisse oma viimasesse «Ringvaate» otse-saatesse. No kuniks ükskord siis jälle!»

«Ma juba nutan,» naeris Lõbu saate alguses ja tõdes, et ta tahaks juba koju minna. «Ma kardan seda, mis siin kõik juhtub,» viitas ta rõõmsalt üllatusele, millest tal aimugi ei olnud.

Üheks üllatuse autoriks oli saatekülaline Mart Sander, kes ulatas Lõbule enda toodud kingituse. Kingituseks oli Sander toonud Jumalaema kuju.

«Oleks oodanud, mida iganes, aga selle peale ma poleks tulnud,» nentis Lõbu rõõmsalt.

Mart Sander kinkis Grete Lõbule Jumalaema kuju. Foto: Kaader «Ringvaate» saatest

«Ma tegelikult mõtlesin, mul on ikka väga vedanud kolleegidega. Minu pärast! Inimesed sünnitavad koguaeg, see on elu normaalne osa, aga mul tuleb sellest sündmus!» teatas Lõbu saate lõpus enne üllatust, mis kolleegid olid talle plaaninud.

Enne veel küsis Marko Reikop Lõbult, kas ta on kolmandaks lapseks valmis. «Ma olen valmis selleks, et millekski ei saa valmis olla. Kõik juhtub siis, kui ta juhtub, nii nagu juhtub ja alati juhtub teistmoodi võrreldes sellega, mis on enne juhtunud. Lasen end elul kanda.»

Osavamaks emaks end Lõbu ei pea: «Ei oska paremini, võib-olla mõnda asja võtan rahulikumalt ja elukogenumalt. [...] Ma ei muretse ülemäära ette.»

Üllatus, mis Lõbule tehti oli meestekoor, kes esitas lugu «Maa tuleb täita lastega».

Lisaks üllatusele avaldati, kes võtab üle Lõbu saatejuhi rolli järgmisteks kuudeks. Neljapäevase saate lõpus avaldati, et järgnevatel nädalatel on Reikopi kõrval televaatajatele tuttav Anna Pihl.

«Väga tore inimene, väga töökas inimene, väga tark inimene,» kiitis Lõbu uut saatejuhti.

Vihjena avaldati saate lõpus, et Grete Lõbu rolli võtab mõneks ajaks üle Anna Pihl. Foto: Kaader «Ringvaate» saatest

Kolmas laps

Lõbu teatas detsembris «Ringvaate» otse-eetris, et saab kolmanda lapse. Saladusele olid jälile saanud juba mitmed telesaate tähelepanelikud vaatajad.

«Ringvaate» eetris rääkis Lõbu, et tema kolleegidelt ja sõpradelt oldi juba mõnda aega uuritud, miks telenägu nii lohvakaid riideid kannab ja näost «imelik» on – ega ta ometi rase ole? «Ma olen palunud kõiki, kellega ma olen vestelnud, et ärge kellelegi öelge, aga see vastab tõele,» avaldas Lõbu siis mitu kuud hoitud saladuse. «Muidugi oled näost imelik, kui 24/7 on halb olla,» tunnistas ta.