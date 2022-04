Lauljatar Yasmyn Eesti popmaastikust: naljakas, kuidas teeme täispaketita artistid tuntuks

Eesti Muusikaauhinnad 2022 galal aasta parimaks naisartistiks tituleeritud Yasmyn jagab oma Instagrami-lugudes tihti videoklippe tantsutrennist. Hiljuti arutles Yasmyn ühismeedias, et tema arvates peaks iga naisartist tantsutunde võtma.

«Arvan, et iga naisartist, eriti Eestis, kes tahab popmaastikul või mainstream'is läbi lüüa, peaks tantsutunde võtma. Mulle tundub see naljakas, kuidas me teeme täispaketita artistid tuntuks. Sul peab olemas olema kõik: vokaal, liikumine, enesekindlus, kohalolu, efekt ja isegi seksapiil,» kirjutas Yasmyn oma Instagrami-loos.