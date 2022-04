Putin ja Parkinson: mida ütlevad neuroloogid?

Vene võimude viimasel ajal avaldatud videotel on president Vladimir Putinit näha muutunud välimuse ja oletatavalt halva tervisega. Osa lääne väljaannetes on ilmunud meditsiiniekspertide artiklid, kus arvatakse, et Vene president on juba mõnda aega mingit haigust põdenud. Mõne arvates on Putinil Parkinsoni tõbi, progresseeruv kesknärvisüsteemi haigus, mis kahjustab liikumist ja kõnevõimet. Veel on oletatud, et tal on kilpnäärmevähk, millele viitavat nii ta liigutused kui naha värvus.