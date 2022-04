USA on pannud kuue Vene GRU häkkeri eest välja 10 miljonit dollarit

Küberterrorist. Pilt on illustreeriv

Ameerika Ühendriikide välisministeerium teatas, et on pannud välja kümne miljoni dollari (9,5 miljoni euro) suuruse tasu sellele, kes paljastab Vene riigi teenistuses olevate häkkerite detailsed isikuandmed või asukoha. Tagaotsimisteade puudutab kuut Venemaa sõjaväeluureteenistuse (GRU) küberterroristi, kes on ka kurikuulsa Sandwormi jõugu liikmed.