Lapse surma põhjustanud ema: loomulikult ma lootsin jumalale ja palvetasin

«Päeva ajal lugesin talle hobusteraamatut. Siis nägin, et ta on natuke väsinud, ütlesin, et puhka, küll jõuame lugeda. Mitte kunagi enam ei jõudnud,» ütleb Sirli Mändmaa, silmad kalkvel. Riigikohus mõistis naise kaheksaks aastaks vangi, sest ta ei andnud lapse HIV-ravile nõusolekut.